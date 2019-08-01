Глава «Томсклесхоза» стал новым начальником департамента лесного хозяйства

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Начальником департамента лесного хозяйства Томской области назначен Артём Конев, последние пять лет возглавлявший областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый глава департамента приступил к работе сегодня, 1 августа.

«Новому начальнику даю 100 дней для того, чтобы полностью войти в курс дела, — добавил Сергей Жвачкин. — Рассчитываю, что энергия и профессиональный опыт ему в этом помогут».

Артём Сергеевич родился в 1981 году в Томске. Окончив в 2004 году Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», работал в частных компаниях «Восточная инвестиционная газовая компания», «Сибирь Спецтехника», «ИнтелСтрой». В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие «Заречное» в селе Кафтанчиково. С 2014 года — директор ОГАУ «Томсклесхоз». Женат, воспитывает двух дочерей.

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