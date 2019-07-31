В Томске пройдет PechaKucha по фуд-тематике

31 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 3 августа, в Томске состоится Gastro PechaKucha Night Tomsk vol. 05 — гибрид вечеринки и презентации, на которой выступят профессионалы из томской сферы гастрономии и ресторанного дела.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в формате «20 слайдов по 20 секунд» девять спикеров расскажут о своём опыте запуска фуд-проектов, ресторанных франшизах и гастро SMM. Организатор PechaKucha Night Tomsk — Сибирский центр дизайна ТГУ.

«Gastro PechaKucha Night посвящена поддержке гастрономического фестиваля „ЕСТЬ!“, который откроется в Томске 31 августа и продолжит свою работу 1 сентября», — отметили в Сибирском центре дизайна ТГУ.

Участвовать в Gastro PechaKucha будут бариста и креативный вдохновитель образовательного кафе 24/7 «Кафедра» Дарья Ягодина; SMM-специалист Первого гастрономического фестиваля в Томске и сети стритфуда «Вышка» Семён Сапранов; владелица «БагетОмлет» и «Medium, please» Мария Закурская; маркетолог кондитерских TORTA и кафе «Гости», организатор гастрономического фестиваля Дарья Буркотова; создатель и владелец «XO bakery» Анастасия Береснева; владелец «Мама, я дома» и «Mr. Tako» Арсентий Усов; бар-менеджер «Клевер» Алексей Боков; арт-директор и бариста «Эндорфин» Артем Кузьменко; генеральный директор кондитерских «TORTA» и кафе «Гости», организатор гастрономического фестиваля Оксана Березина.

Мероприятие пройдёт во дворике за зданием «1000 мелочей» (около бара Dealers). Начало в 19 часов, сбор гостей начнётся за полчаса до этого. Вход бесплатный, но нужна регистрация (количество мест ограничено).

PechaKucha — это гибрид вечеринки и презентации; международный формат, который существует более чем в 1000 городах мира. Организатор PechaKucha Night Tomsk — Сибирский центр дизайна ТГУ, инновационная научно-исследовательская экспериментальная платформа мирового уровня в области промышленного дизайна и прототипирования.

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