Умер сторож библиотеки ТПУ кот Василий

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2019 // Фото: Za-kadry.tpu.ru

Кот Василий, более 17 лет охранявший тома Научно-технической библиотеки ТПУ, умер. Об этом сообщается в группе вуза ВКонтакте.

«Он прожил долгую и прекрасную жизнь: охранял книги НТБ от мышей, помогал студентам готовиться к экзаменам, вдохновлял сотрудников библиотеки и радовал весь Политех... Василий был замечательным котом, и мы верим, что он проживет еще не одну счастливую кошачью жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее у кота появился аккаунт в Instagram, где Василий делился философскими размышлениями о жизни. За время «работы» в библиотеке ТПУ кот стал одним из её символов. Считалось, что встретить его перед экзаменом и погладить — к удаче.

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