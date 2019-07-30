Росавиация повторно объявила конкурсы на реконструкцию аэропортов Новосибирска и Томска

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) повторно объявило тендеры по выбору подрядчиков на реконструкцию аэропорта «Богашево» (входит в «Новапорт»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Предыдущие конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок. Прием заявок в этот раз продлится до 6 августа. Начальная (максимальная) цена осталась прежней: 2,81 млрд рублей на реконструкцию томского аэропорта. Заказчиком выступает Росавиация, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Подрядчику реконструкции «Богашево» предлагается до 1 ноября 2022 года оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован и ряд других работ.

Как сообщалось, аэропорт «Богашево» в 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 650-700 тыс. человек, рост относительно 2018 года может составить до 11,2%. Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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