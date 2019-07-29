В связи с повышением тарифов в Томской области пересчитают льготные выплаты

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В августе будут пересчитаны выплаты за ЖКУ льготникам и получателям субсидий в связи с июльским повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Обращаться за перерасчетом не нужно, он будет сделан в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томской области социальную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 152 тысячи человек — ветераны труда, реабилитированные, многодетные семьи, инвалиды и другие категории областных и федеральных льготников. Еще 41 тысяча жителей региона с низким доходом получают жилищную субсидию.

Одновременно с перерасчетом для всех льготников федеральным, а это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, чернобыльцы, ветераны войны и боевых действий, будет пересмотрена компенсация на оплату ЖКУ за первое полугодие 2019 года. Она будет рассчитываться с учетом фактического потребления коммунальных услуг.

По вопросам перерасчета выплат в областном департаменте социальной защиты населения организована работа «горячей линии», телефон: (3822) 60-27-99.

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