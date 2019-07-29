Томичей приглашают проверить свои знания по вселенной «Гарри Поттера»
В воскресенье, 4 августа, в Томске в рестобаре «Капитал» (ул. К. Маркса, 23а) пройдут очередные GEEK WARS. Темой игры станет вселенная «Гарри Поттера», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.
«Совсем скоро будет 39й день рождения Гарри Поттера. И в честь этого события мы вновь приглашаем вас принять участие в небольшом тематическом интеллектуальном побоище. Мы предлагаем узнать, посчастливится ли вам участвовать в Турнире Трёх Волшебников или пока стоит лишь отправиться в Косой переулок за волшебной палочкой…», — говорится в сообщении.
Для участия потребуется:
- прочесть 7 книг;
- посмотреть 8 фильмов;
- посмотреть еще два фильма;
- найти несколько человек, которые также почитали и посмотрели;
- подать заявку.
К участию приглашаются команды от 5 до 8 человек. Стоимость участия — 250 рублей с человека (200 с репостом данной записи). Также каждой команде необходимо потрать 1000 рублей на еду и напитки (подробнее про депозит здесь). Участники мероприятия смогут не только проверить свои знания, но и получат возможность выиграть призы от партнеров GEER WARS.
Начало в 14.00.