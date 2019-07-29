Томичей приглашают проверить свои знания по вселенной «Гарри Поттера»

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2019 // Фото: Vk.com/geek_wars_tomsk

В воскресенье, 4 августа, в Томске в рестобаре «Капитал» (ул. К. Маркса, 23а) пройдут очередные GEEK WARS. Темой игры станет вселенная «Гарри Поттера», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Совсем скоро будет 39й день рождения Гарри Поттера. И в честь этого события мы вновь приглашаем вас принять участие в небольшом тематическом интеллектуальном побоище. Мы предлагаем узнать, посчастливится ли вам участвовать в Турнире Трёх Волшебников или пока стоит лишь отправиться в Косой переулок за волшебной палочкой…», — говорится в сообщении.

Для участия потребуется:

прочесть 7 книг;

посмотреть 8 фильмов;

посмотреть еще два фильма;

найти несколько человек, которые также почитали и посмотрели;

подать заявку.

К участию приглашаются команды от 5 до 8 человек. Стоимость участия — 250 рублей с человека (200 с репостом данной записи). Также каждой команде необходимо потрать 1000 рублей на еду и напитки (подробнее про депозит здесь). Участники мероприятия смогут не только проверить свои знания, но и получат возможность выиграть призы от партнеров GEER WARS.

Начало в 14.00.

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