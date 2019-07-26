Обнаружены нарушения в палаточных лагерях Томской области

26 июля 2019 / Томский Обзор

Результаты внеочередных проверок мест летнего отдыха детей обсудили участники областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Среди выявленных специалистами нарушений — необученность персонала лагерей действиям в ЧС, отсутствие специнвентаря, систем оповещения, планов эвакуации и необходимых противопожарных разрывов.

«Ситуация требует безотлагательной реакции, — начал заседание заместитель губернатора по вопросам безопасности — зампредседателя комиссии Игорь Толстоносов, поручив организаторам до 30 июля устранить все недостатки. — На следующий день после истечения срока нужна еще одна проверка, но уже с органами прокуратуры».

Как сообщил замначальника регионального управления МЧС Антон Сибиряков, шесть из 11 работающих этим летом палаточных лагерей уже завершили сезон, пять — продолжают работу в Томске, а также Томском, Кожевниковском и Первомайском районах.

«Все объекты прикрыты пожарными подразделениями с расчетным временем прибытия от 1 до 20 минут. В Киреевске и Аникино выставлены два дополнительных поста», — сказал представитель ведомства.

И. о. начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Шутов отметил сложности в проверке палаточных лагерей: они не привязаны к определенному адресу, к их организации предъявляются лишь методические рекомендации.

Также специалист подчеркнул, что все 449 стационарных и палаточных лагерей региона, в том числе 37 с круглосуточным пребыванием детей, прошли приемку еще перед началом оздоровительного сезона. Все выявленные тогда нарушения были устранены.

С просьбой обратить особое внимание на проходящий в эти дни на берегу Чулыма туристический слет к проверяющим органам обратилась глава Первомайского района Ирина Сиберт.

«Мы держим ситуацию на контроле. Если даты проведения турслета превысят семидневный срок, то он автоматически будет квалифицироваться, как палаточный лагерь», — заверила главу сотрудница прокуратуры.

Вопросы обеспечения безопасности замгубернатора Игорь Толстоносов поручил ежедневно держать на контроле профильному департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.

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