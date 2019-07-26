Томичей просят выбрать место для пешеходной зоны

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин» стартовал новый опрос на тему, где в Томске организовать пешеходную зону, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске планируется организовать пешеходную зону, которая должна стать новым общественным пространством, пригодным для развлечений и прогулок. Необходимо мнение томичей – где ее лучше разместить, какой она должна быть и в какое время работать.

Свое мнение можно выразить, перейдя по ссылке https://ag.tomsk.ru/poll/453. Голосование продлится до 26 августа.

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