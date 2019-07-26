В конце июля в Ленинском районе ожидается масштабное отключение воды

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В ночь с понедельника на вторник ООО «Томскводоканал» приступит к масштабным работам по снижению аварийности в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба предприятия.

Работы включают в себя установку регулятора давления, который позволит снизить свободные напоры в нижней зоне магистрального водовода, питающего район, а также замену аварийных задвижек в районе улиц Бердской, Войкова, Ленина, переулков Баранчуковского и Тихого, проспекта Ленина. Параллельно бригады предприятия установят новые пожарные гидранты по Большой Подгорной.

Работы стартуют в 00.10 ч. и завершатся к 17.00 ч. 30 июля. На время проведения работ ООО «Томскводоканал» будет вынужден отключить холодную воду в значительной части Ленинского района.

Вода будет отсутствовать в по следующим адресам:

пер. 1905 года, ул. 5-й Армии, ул.Ангарская, пер.Анжерский, пер.Барабинский, пер.Баранчуковский, ул. Бердская, пер.Березовский, ул. Блок-Пост, пер.Болотный, ул.Большая Каштачная;

ул.Большая Подгорная, кроме № 29,31,31 /1,31 /2,33,35,37,39,41,41 а,41 /1;

пер.Ванцетти;

ул.Водяная, кроме №18 (Рыбзавод);

Водяной 1-й переулок, Водяной 2-й переулок, пер.Войкова, ул.Войкова, ул.Героев Чубаровцев, пер.Горшковский, ул.Грибоедова;

ул.Дальне-Ключевская, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18/1, 19;

пер.Дербышевский, пер.Днепровский, пер.Добролюбова, пер.Донской, пер.Заварзинский;

ул.Загорная, кроме №57, 59, 74а;

пер.Заозерный, пер.Зеленый, пер.Зырянский, ул.Игарская, ул.Ижевская, Каменный мост, ул.Карла Маркса, пер.Карповский, пер.Картасный, ул.Катунская, ул.Каховская, ул.Кедровая, ул.Кемеровская, пер.Керепетский, пер.Китайский, пер.Кооперативный, пер.Корейский, ул.Краснодонская, пер.Красный, ул.Крепежная, пер.Крестьянский, ул.Крымская, ул.Кубанская, пер.Кузнецкий, Ленина площадь;

пр.Ленина, от №82 по четной стороне и от №113 по нечетной, кроме № 185/2;

ул.Ленская, 15, 17, 31;

ул.Лермонтова, кроме № 51, 51 стр. 1, 58а, 60, 60/1;

ул.Малая Подгорная, ул.Мельничная, пер.Мельничный, пер.Механический, пос.Мясокомбинат, Набережная озера, Набережная реки Томи, ул.Невская, пер.Некрасова, ул.Нижне-Луговая, ул.Новороссийская, пер.Ново-Станционный, ул.Обруб, ул.Обская, ул.Омская, пер.Омский;

ул.Октябрьский взвоз, 1,4;

пер.Н.Островского, 4,5,7,15а,17,19,22,24а;

пер.Парабельский, ул.Первомайская, пер.Перевалочный, пер.Пойменный, ул.Польская, ул.Правобережная, пер.Пристанской, ул.Пролетарская, ул.Пропиточная, пер.Просторный, ул.Профсоюзная, пер.Е.Пугачева, пер.Радищева, пер.Рылеева, пер.Сакко, пер.Светлый, ул.Севастопольская, ул.Северо-Каштачная;

ул.Р.Люксембург, кроме №74, 76, 76/1, 78, 80;

пер.Совпартшкольный, пер.Стрелочный, ул.Строевая, пер.Строительный,пер.Сухоозерный, пер.Тихий, ул.Трудовая, пер.Тупиковый, ул.Урицкого, пер.Успенского, ул.Усть-Керепеть, ул.Учительская, ул.Ферганская, пер.Флотский, пер.Целинный, пер.Чаинский, ул.Чапаева, ул.Чепалова, пер.Черемошинский,пер.

Чернышевского, пер.Чехова, пер.Шегарский, ул.Шишкова, ул.Шпальная, пер.Шпальный, ул.Ялтинская, пер.Ярский;

пер.Урожайный, 15, 23, 24а, 25, 25а, 26а, 27, 27/1, 27б, 28в, 28г, 29/1.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

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