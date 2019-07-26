Томское предприятие закупало гробы без торгов и получило предупреждение

26 июля 2019 / Томский Обзор

До 9 августа 2019 года унитарное муниципальное предприятие г. Томска «Комбинат спецобслуживания» должно исполнить предупреждение Томского УФАС России о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В антимонопольный орган поступили материалы, указывающие на проведение УМП «КСО» закупок ритуальной продукции для нужд предприятия без проведения конкурсных процедур.

Установлено, что в 2018 году УМП «КСО» заключило 9 муниципальных контрактов на поставку гробов для нужд предприятия на общую сумму 843 100 руб. При этом сумма каждого контракта не превысила 100 000 рублей.

Законодательно установлена возможность осуществления закупок «малого объема» у единственного поставщика, то есть без проведения торгов. Однако заказчики не должны злоупотреблять правом на закупки у единственного поставщика.

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