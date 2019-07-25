В Томске выступят Pool of Light и «Спираль Времени»

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу 26 июля в культурном пространстве FLAT состоится концерт с участием дроун-проекта Pool Of Light 光淵 (Китай) и томской эмбиент-формации Спираль Времени, сообщают организаторы.

Pool of Light был создан русским музыкантом Антоном Богдановым в Китае, где он проживает в настоящее время. «Антон посетит наш город, где он некогда жил и играл музыку, в рамках дружественного визита и представит гипнотический импровизационный сет гитарного дроун-эмбиента с психоделическим привкусом. „Спираль Времени“ продолжит раскрывать материалы с будущего альбома, а также сойдется в безудержном коллективном трипе с Pool of Light под занавес вечера», — говорится в сообщении.

Начало концерта в 21:00. Вход: с репостом 200 р., без репоста — 300 р.

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