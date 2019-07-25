Томич помог задержать нетрезвого водителя

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

24 июля около 18 часов 30 минут в дежурную часть ГИБДД поступил звонок от гражданина о том, что по улице Говорова в сторону проспекта Мира двигается автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого управляет транспортным средством с признаками опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области со слов гражданина, указанный автомобиль двигался по дороге с небезопасной скоростью, что могло спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Впоследствии звонивший сообщил, что в районе дома № 23 по проспекту Мира водитель внедорожника передан сотрудникам ГИБДД.

В отношении 40-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении

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