Томичей приглашают на фестиваль «Я в ТГУ»

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

С 25 по 31 июля в Университетской роще пройдет V фестиваль «Я в ТГУ», сообщает пресс-служба вуза. Слоган фестиваля «Я в ТГУ» в этом году — «Это мне подходит / IT SUITS ME». Составляя программу праздника, организаторы учли множество направлений современной молодежной субкультуры.

Музыка, поэзия, уличные танцы и ораторское искусство

На большой сцене, которая появится в Университетской роще на время фестиваля, будут проходить ежедневные концерты. Она станет площадкой и для танцевальных школ города — они сойдутся в батлах по различным современным танцевальным направлениям. На эту сцену также выйдут томичи, выступающие в жанрах stand up и «импровизация». При этом и вокалисты, и танцоры, и мастера разговорного жанра будут проводить мастер-классы для желающих.

Творчество

Часть территории Университетской рощи займут хендмейдеры. Гости фестиваля смогут научиться у них основам рисования в разных техниках и стилях, флористики и даже сборки роботов из специализированных высокотехнологичных конструкторов. На этой площадке будут представлены мастер-классы Сибирского центра дизайна — о молодежной моде в одежде и макияже.

Экология и свобода

— Современная молодежь — очень ответственная, — отмечает директор ЦК ТГУ Игорь Муравьев. — Ребята обращают внимание на такие проблемы, как защита планеты от мусора. Кроме того, они отличаются свободой перемещения и мультиязычностью. Этим темам будет посвящена отдельная площадка, мы назвали ее «Осознанность». Там будут проходить лекции и мастер-классы, например, по таким темам, как раздельный сбор мусора, или как изучить английский, тратя всего час в день.

На этой же площадке ежедневно будут проводиться актерские тренинги на концентрацию памяти и внимания, дающие опыт публичных выступлений, выразительного чтения и так далее.

Виртуальный мир

Соцсети, блоги, SMM, видеографические сервисы... Современное общество всё больше времени проводит в интернете. К этому можно по-разному относиться, но не считаться с этим не получится. О таких трендах на площадке «Нереальность» будут говорить известные томские блогеры в серии лекций «Блогер на хайпе». Отдельная тема, которую затронут участники и посетители площадки, — взаимодействие людей и роботов в быту, работе, обеспечении безопасности, виртуальной реальности, онлайн-обучении.

Косплей

В дни фестиваля «Я в ТГУ» в Университетской роще соберутся представители сообществ, которые реконструируют сюжеты фантастических произведений литературы, кинофильмов и мультфильмов. Geek-конвенторы из разных томских клубов представят свои коллекции костюмов и аксессуаров в отдельном уютном дворике за старым зданием Научной библиотеки.

Спорт

На этой площадке различные спортивные школы представят акробатику в воздухе, скалолазание, марафонский бег, интерактивный футбол и другие направления.

Перекусить и отдохнуть

Поскольку программа фестиваля предполагает ежедневные длительные мероприятия, для участников и гостей будут организованы фудкорт и лаунж-зоны. Блюда и напитки для его посетителей предложат рестораторы из стильных и вкусных томских кофеен и пиццерий. Также посетители фудкорта смогут послушать лекции о нюансах здорового питания.

Что касается лаунж-зон, они будут включать фотозоны и необычные арт-объекты. Один из таких — карта Томска, дающая возможность послушать в режиме реального времени шум той или иной улицы.

— Оказывается, город шумит в разных местах по-разному. И у гостей будет возможность угадать, звуки из какой точки города они слышат, — поясняет Игорь Муравьев.

Часть других арт-объектов прямо на глазах у зрителей будут создавать профессиональные мастера граффити на специально установленных гиперкубах. «Фишкой» их работы станет граффити, «парящее» в воздухе, — оно будет нарисовано на тонкой прозрачной пленке. Впоследствии эти арт-объекты планируется переместить на территорию за главным корпусом ТГУ, к Центру культуры.

Кульминация фестиваля

Завершится фестиваль «Я в ТГУ 2019» 31 июля «Ночью абитуриента». Двери главного корпуса университета будут открыты для всех даже поздним вечером — с 20:00 до 23:00.

— «Ночь абитуриента» — главное событие фестиваля. В это время можно будет посетить музеи ТГУ, абитуриенты и их родители смогут пообщаться с ректором и деканами, познакомиться с разными факультетами. У факультетов в главном корпусе будут свои интерактивные площадки. Также абитуриенты смогут подать оригиналы документов, необходимых для поступления в университет, — это будет последняя возможность для поступающих на очную форму обучения бакалавриата в текущем году. Все, кто принесут оригиналы в эту ночь, получат подарки от университета, — добавляет специалист управления нового набора Полина Ефимова.

В последний день фестиваля перед томичами выступит новосибирское струнное трио «Silenzium». Гостям праздника тоже будет предоставлена возможность выйти на сцену — со стихами, написанными в XIX — начале XX века. Для чтецов организаторы запланировали «Маяковский баттл». Проходить он будет вне зависимости от погоды под огромной яркой луной — такой светящийся объект, точно повторяющий настоящую Луну, установят рядом со сценой в «Ночь абитуриента».

Еще одним необычным арт-объектом станут «живые ворота». Арка, которая является главным входом в Университетскую рощу, 30 и 31 июля с помощью LED-технологий превратится в экран, на котором будут демонстрироваться арт-инсталляции ведущих дизайнеров и студентов Института искусств и культуры ТГУ.

С полной программой можно ознакомиться в группе фестиваля ВКонтакте и на сайте ТГУ.

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