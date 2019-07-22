Студенты Томского политехнического техникума обеспечены жильем при поддержке «Томскнефти»

22 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Студенты Александровского филиала Томского политехнического техникума обеспечены жильем при поддержке «Томскнефти», сообщает пресс-служба компании.

Каждый год филиал ТПТ в селе Александровском выпускает несколько десятков рабочих разных профессий. Учатся здесь, в основном, выпускники местных школ, но немалую долю студентов составляют приезжие из малых деревень Александровского района и Нового Васюгана соседнего Каргасокского района. Поэтому комфортные условия для проживания приезжих студентов очень важны. И не только с точки зрения быта учащихся, но и с позиции конкурентного преимущества перед другими техникумами.

В свое время под общежитие ТПТ отводились разные помещения, но все они были ветхими или аварийными. В прошлом году руководство района передало техникуму часть здания бывшего детского сада, но заселиться в него можно было только после капитального ремонта. Средств на это не хватило. На помощь пришли нефтяники. Еще осенью 2018 года генеральный директор «Томскнефти» Р.Н. Жаравин и глава Александровского района И.С. Крылов подписали договор, направленный на финансовую поддержку самого северного муниципалитета Томской области. Часть средств благотворительности и была направлена на ремонт.

Строители полностью демонтировали старую отделку и сделали новую, выполнили перепланировку комнат, расширили дверные проемы, восстановили систему отопления, поставили счетчики учета коммунальных ресурсов и новую сантехнику.

В результате в общежитии появились четыре спальни, по две для юношей и девушек, общая комната для занятий и отдыха, комната воспитателей, обеденный зал, хозяйственные помещения, душевые и санузлы. Теперь дело за мебелью. Она уже заказана и скоро поступит в обновленное общежитие.

Тэги/темы: