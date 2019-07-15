В Томске откроется выставка сестер-художниц

15 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 18 июля, в пространстве «Эндорфин» по адресу пр. Ленина 95 откроется выставка молодых томских художниц Аксиньи и Вероники Сарычевых и их совместного проекта «Группа 18:22».

«Это выставка работ художников (не обязательно картины) о взаимосвязи, взаимозависимости и зависимости, в самом широком контексте этого слова», — говорится в анонсе.

Аксинья Сарычева — участница параллельной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2017) и Красноярской музейной биеннале современного искусства (2017), автор томских арт-групп, интервенций и стихийных выставок, владелица галереи «Урна». Жанры: графика, видео, акция, интервенция, перфоманс, хеппенинг.



Вероника Сарычева работает в различных жанрах (графика, инсталляция, перфоманс и пр.) принимает активное участие в выставках, проектах, самоорганизованных мероприятиях с 2016 года, участница выставочного проекта «Артефакты грядущего» (Красноярск, 2018), Провинциальной биеннале (2018), «Техники тела» (2019).

Художественная «группа 18:22» основана в 1999 году сестрами Сарычевыми. Действует по принципу клановости, родства, автономности, феминности. Способами выражения которой, являются различные формы визуальной и текстовой изобразительности (графика, объекты, инсталляция, видео, эссе).

Открытие состоится в 19.00. Вход свободный. Подробности в группе события ВКонтакте.



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