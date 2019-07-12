В Томске возбуждено уголовное дело о загрязнении 4 тыс. кв. м земли сточными водами

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Полиция Октябрьского района Томска по материалам районной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту несанкционированного сброса на почву и прилегающий рельеф канализационных сточных вод в лесном массиве, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на УМВД по региону.

«В результате произошедшего причинен вред окружающей среде в виде деградации земли площадью более 4 тыс. кв. м на сумму более 12,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Загрязнение произошло за одним из домов по улице Иркутский тракт.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), следствие устанавливает лиц, причастных к преступлению.

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