Сегодня вечером в Томске изменится схема движения по ул.Новосибирской

12 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня вечером, 12 июля, в Томске в связи с ремонтом тепломагистрали будет изменена схема движения по ул.Новосибрская.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 22.00 будет закрыто движение троллейбуса маршрута № 3, курсирующего от ОКБ до пл. Южная. В субботу, 13 июля, движение указанного троллейбуса будет организовано по схеме: пл. Южная — Иркутский тракт — Приборный завод. В понедельник общественный транспорт будет работать в привычном режиме.

Изменение схемы движения транспорта связано с проведением СП «Тепловые сети» аварийно-восстановительных работ на участке тепломагистраои № 8 по ул. Новосибирская, 8.

Кроме того, с 22.00 12 июля до 24.00 13 июля изменится схема движения автобусов по маршрутам № 3 и 13/14.

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