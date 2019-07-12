Сотрудник ГИМС спас пьяного купальщика в Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Первомайском районе сотрудник государственной инспекции по маломерным судам спас тонущего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Инцидент произошел днем 11 июля на озере Затон в поселке Беляй. Здесь инспектор Артем Чевелёв проводил профилактическую работу с отдыхающими. Выясняя у маленьких девочек, почему они находятся на озере без взрослых, инспектор заметил в 30 метрах от берега тонущего человека: мужчина махал руками, уходил с головой под воду, пытаясь хватать ртом воздух.

"Артем бросился в воду, доплыл до тонущего человека и доставил его на берег озера. Медицинская помощь спасенному не потребовалась", - говорится в сообщении.

Позже на 43-летнего мужчину был составлен административный протокол за купание в неположенном месте и нахождение на озере в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала 2019 года сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам спасено 19 жителей региона. Томичей призывают соблюдать правила безопасности у воды: не оставлять без присмотра детей, а также людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

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