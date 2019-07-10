В Томской области появилась онкологическая автоклиника

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Автопарк Томского областного онкологического диспансера пополнился передвижным медицинским комплексом для выездной круглогодичной лечебно-диагностической помощи жителям региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Три отсека комплекса укомплектованы современным оборудованием для проведения ультразвуковых, лабораторных и функциональных исследований. Система отопления и кондиционирования позволяет медикам вести работу при температуре от -40 С° до +40 С°.

В первый рейс онкологическая автополиклиника выйдет в середине июля для профилактических осмотров сотрудников томских предприятий.

«На базе передвижного комплекса прием пациентов будут вести терапевты, дерматологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты Томского областного онкологического диспансера, — сообщила главврач учреждения Софья Мазеина. — Комплекс может использоваться самостоятельно или как дополнительный диагностический модуль в совместной работе с принимающим медицинским учреждением. Планируется, что он будет работать не только в Томске, но и в районах Томской области».

Заявки на организованные обследования сотрудников предприятий, жителей населенных пунктов принимаются в Томском областном онкодиспансере по телефону (3822) 909-509.

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