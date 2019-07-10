В Томской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

10 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня утром, 10 июля, в Стрежевом загорелась одна из квартир девятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже. Сообщение о возгорании поступило в 4.54. Приехавшие пожарные обнаружили, что из секции на две квартиры шел дым. Чтобы попасть к источнику возгорания сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь. В сильно задымленном помещении у двери пожарные обнаружили тело 33-летнего мужчины. Его спасли и передали бригаде "скорой". С ожогами бедра и руки мужчину госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.03. В результате пожара в комнате сгорел мусор, обгорела тумба возле окна, закоптились стены. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

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