В Томске прошел ироничный open air «Томск — икона стиля» (ФОТО)

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 4 июля, Мурашов центр провел первый open air «Томск – икона стиля» в саду Томского областного краеведческого музея, сообщают организаторы.

На мероприятии Мурашов Центр объявил об открытии сайта murashovcentr.ru, на котором можно найти всю необходимую информацию о реализации проекта, познакомиться с обучающими материалами по реставрации и сохранению зданий. Площадка также позволяет сделать добровольное пожертвование на восстановление здания на Крылова,5, ремонт которого этим летом осуществляется силами волонтеров проекта.

Все участники open air в музейном саду смогли познакомиться с выставкой фотографий Андрея Чежина (Санкт-Петербург) и Сергея Медвечикова (Томск). Обе серии снимков посвящены Томску. Сергей Медвечиков представил документальную фотографию с яркими моментами и героями, с беспристрастным взглядом на город и его жителей. Андрей Чежин сделал свою серию снимков в 2012 году в Томске. Как фотохудожник, он предлагает новое прочтение знакомых форм и их линий, исследуя пространство города.

Участники вечеринки могли попрактиковаться в реставрационных работах. В саду музея организаторы подготовили для гостей площадку со всеми необходимыми для работы инструментами.

На вечеринке также состоялось выступление иркутского театра пантомимы «Иллюзии». А Академия Фотографии и компания «Деревенское молочко» приготовили для участников необычную фотозону – стог сена. В ней успели отдохнуть практически все гости вечера, а на память каждый получил в подарок свои фотографии в деревянных паспарту.

Создание Мурашов центра стало возможным благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». В 2019 году компания «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» Академии Фотографии и назвала его лучшим социальным проектом на территории Томской области.

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