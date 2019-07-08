«Ростелеком» в Томске обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на ЕГЭ-2019

8 июля 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) система видеонаблюдения «Ростелекома» в Томске обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию итоговых тестов. В общей сложности видеокамерами были оснащены 570 аудиторий в пунктах проведения экзаменов и в центрах обработки информации. При этом из 94% помещений велась онлайн-трансляция на портал www.smotriege.ru.

В этом году «Ростелеком» провел модернизацию оборудования в 10 образовательных учреждениях городов Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево, а также в школе поселка Самусь Томской области. Оператор заменил стандартные программные-аппаратные комплексы, которые состоят из двух видеокамер и ноутбука, на современные IP-камеры, которые имеют более широкий угол обзора, обеспечивают лучшее качество изображения и не требуют подключения к ПК.

«Мы сделали все необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе оборудования. Было организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад для оперативного решения возникающих проблем. Также у нас есть собственная система защиты от DDOS-атак, которая использовалась на ЕГЭ», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В целом по стране в 2019 году государственные экзамены в основной период сдали почти 750 тысяч человек, на ЕГЭ было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5 713 пунктах проведения экзаменов. В проекте было задействовано свыше 100 тыс. камер. Всего система осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер. В Сибири видеокамеры были установлены в 9 тыс. 291 помещении, из которых прошло порядка 1 200 000 часов трансляций.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За шесть лет существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Камеры «Ростелекома» позволили усовершенствовать процедуру проведения Единого государственного экзамена.

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