Томские филологи опубликовали 80 ранее неизвестных писем В.А. Жуковского

Филологи Томского госуниверситета выпустили 15-й том полного собрания сочинений В.А. Жуковского, в который вошли 355 писем великого поэта за 1795–1817 гг. к 49 адресатам. Более 80 писем публикуются впервые.

Как сообщает пресс-служба вуза, среди получателей писем близкие родственники Жуковского — мать, сводные сестры, племянницы; друзья-литераторы К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, А.Ф. Войеков, Н.И. Гндиич, Г.Р. Державин, И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин; члены императорской фамилии — Александр I, императрица Мария Федоровна, великий князь Николай Павлович.

Издание полного собрания сочинений, которым занимаются на филологическом факультете ТГУ, — это попытка собрать воедино всё творческое наследие поэта и переводчика. Сейчас группа исследователей выпустила уже 14 томов — сочинения и дневники, осталось еще шесть, куда войдет около трех тысяч писем Василия Андреевича. До начала публикации собрания сочинений науке было известно всего около 1000 писем Жуковского.

«В 15-м томе письма от самых ранних, детских, матушке — 1795 года и заканчивая 1817-м, последним годом его гражданской свободы, когда он был без службы, без места, был только поэтом. Эти письма в основном связаны с его литературным дебютом и с его близкородственным, дружеским кругом. Особенно впечатляющий цикл — письма 1814–1817 гг, повествующие о его трагической любви к Маше Протасовой, это просто душераздирающее чтение. В этих письмах очевидна история становления Жуковского как поэта и как высоконравственного человека, — рассказала профессор филологического факультета Ольга Лебедева.

В процессе работы ученые постоянно находят новые письма. Филологи ищут материал в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, в периодических изданиях XIX–XX вв., собраниях сочинений Жуковского XIX–XX вв. Кроме того, множество писем находится за рубежом. Например, коллега из Италии опубликовала письма Василия Андреевича к Антонио Одескальки, который был гидом Жуковского в Северной Италии. В Неаполе нашлось письмо, связанное со смертью племянницы поэта, Александры Андреевны Воейковой. В Германии есть публикация писем, адресованных прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. По мнению томских филологов, наверняка есть письма во Франции, потому что Жуковский в 1827 году 2 месяца провел в Париже, и у него был широкий круг знакомых, с которыми он переписывался. Возможно, письма есть и в Швейцарии, там жила гувернантка императрицы Александры Федоровны Цецилия Вильдермет, с которой Жуковский дружил.

В связи с тем, что писем очень много и постоянно находятся новые, ученые планируют сделать приложение, куда войдут письма, обнаруженные в процессе подготовки собрания сочинений и не вошедшие в соответствующие тома.

В 2019 году в 16-м томе филологи планируют опубликовать уже более 150 ранее не известных писем В.А. Жуковского.

В 1880 году сибирский меценат А.М. Серебряков передал в Научную библиотеку Томского университета основную часть личной библиотеки Василия Андреевича Жуковского, включавшую более четырех тысяч томов. На полях этих книг Жуковский оставил многочисленные записи: размышления о прочитанном, подстрочные переводы, отрывки стихотворений. В 1974 году на филологическом факультете ТГУ началось изучение библиотеки Жуковского. В 1991 году авторский коллектив, занимавшийся этой работой, был удостоен Государственной премии России. Сейчас во всем мире признано, что главные исследователи творчества Жуковского живут в Томске.

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