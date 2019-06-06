Томский госуниверситет презентовал новую магистратуру «Международный менеджмент»

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2019 // Фото: Iiem.tsu.ru/edu-management

В Институте экономики и менеджмента ТГУ состоялась презентация новой магистерской программы, реализуемой на английском языке, – «Международный менеджмент».

Как сообщает пресс-служба вуза, новая программа «Международный менеджмент» должна стать одной флагманских в институте, поскольку предполагает тесное соединение теории с практикой и международный статус: студентам будут выезжать на стажировки за рубеж, часть курсов будут вести приглашенные из европейских вузов преподаватели.

В новой магистратуре 4 базовых блока: финансы, экономика, управление персоналом, менеджмент. Все они рассматриваются именно в международном аспекте. В программу вовлечены европейские партнеры – вузы и корпорации. Также планируется усилить Азиатско-Тихоокеанский трек, который на сегодняшний день является очень перспективным в экономическом плане.

В первые два семестра предполагается активное погружение в базовые дисциплины основных учебных блоков, третий семестр – обучение по международному обмену, четвертый – стажировка в компаниях-партнерах и написание магистерской диссертации.

Пришедшие на встречу студенты поделились своими сомнениями. «Мне кажется, проблема будет не в английском языке, а в том, что у поступающих есть пробелы в экономических и финансовых дисциплинах».

"Важным моментом является то, что у нас предусмотрен так называемый пре-модуль – базовые вводные курсы по экономике и финансам, прежде чем начнется основное обучение. Это важно для студентов неэкономических специальностей", – объяснила доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга ИЭМ Наталья Чистякова.

В состав Международного совета, который руководит программой, вошли представители вузов и крупных международных компаний, среди партнеров – IBM, PwC, EY, Сбербанк, Unilever. Это открывает для выпускников широкие возможности для работы именно в международных крупных компаниях и корпорациях. Студенты на стадии обучения могут проходить стажировку и в других компаниях, работающих на международных рынках. В любом случае, подобная специализация существенно расширяет карьерные горизонты.

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