ТГАСУ отмечает День рождения (ФОТО)

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Вчера, 5 июня, Томский государственный архитектурно-строительный университет отметил 67-й День рождения. В праздновании приняли участие студенты, сотрудники, преподаватели, выпускники, партнеры вуза и представители органов власти.

Еще до официального начала мероприятий хорошее настроение подарили зрителям активисты университета. На площадке перед красным корпусом выступили артисты вузовского клуба, бойцы стройотрядов, участники флешмоба от студенческого профкома ТГАСУ и спортсмены из сборной вуза по спортивной аэробике.

"У нас в университете есть замечательная традиция – отмечать День рождения вуза в тот день, когда он был основан. Сегодня сама природа благоволит нам. Еще одна традиция нашего университета – в честь Дня рождения запускать в небо воздушные шары по количеству лет. Давайте же все присоединимся к празднику!", - дал старт празднику ректор ТГАСУ Виктор Власов.

Представители ректората, областной и городской власти, деканы факультетов ТГАСУ запустили в небо 67 шаров. С последним выпущенным шаром начался автопробег, организованный студентами, выпускниками и сотрудниками механико-технологического факультета ТГАСУ. В этом году в нем приняли участие 15 машин, украшенных символикой университета и МТФ.

Праздничные мероприятия продолжились торжественным заседанием ученого совета ТГАСУ и студенческими гуляниями в историческом корпусе университета, где профсоюзная организация студентов приготовила для гостей интеллектуально-развлекательную викторину на знание истории вуза. Объединенный совет обучающихся организовал конкурсы.

Гости смогли проверить свою интуицию в конкурсе «Сам себе экстрасенс», посоревноваться в скоростном поедании шоколада и забрасывании мячей в корзину, а также стать участниками битвы роботов и разгадать головоломку.

Всех угощали повара столовой ТГАСУ. Они организовали традиционный праздничный буфет «Скатерть-самобранка».

В холле расположился стенд с лучшими работами студенческого фотоконкурса «#студ_life». Гости ознакомились с ним и проголосовали за фаворита. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» признана работа Дарьи Соколовой, магистранта СФ (12 баллов). Второй стала фотография Арины Чубовой, магистранта СФ (9 баллов). Девушки получат подарки от партнеров конкурса: Центра профессиональных фотоуслуг «Photo Safari centrе» и Объединенного совета обучающихся ТГАСУ.

Фото: Вероника Белецкая

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