В Томской области выбрали лучшего водителя такси

5 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: сервиса заказа такси «Максим»

Накануне в Томске завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2019», сообщает специалист отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим».

Заявки на участие в конкурсе подали 27 человек, из них организаторы отобрали 17 таксистов. Водителям предстояло продемонстрировать знания ПДД, истории такси и региона, мастерство в скоростном маневрировании и плавности вождения. Победителем конкурса стал Павел Соколов, набравший 97 баллов. Годом ранее он также победил на региональном этапе конкурса и стал призером на всероссийском этапе. На втором месте Александр Пепелин (ставший лучшим в 2017-м году). Третье место у Станислава Санникова.

Все участники получили призы от партнеров конкурса, а победители — денежные призы. Финальный этап пройдет в октябре в Сочи, там определится обладатель звания «Лучший водитель такси в России — 2019».

Организаторами соревнований выступают Общественный совет по развитию такси, Министерство транспорта и Государственная дума РФ.

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