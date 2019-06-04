ТГАСУ отметит день рождения автопробегом и танцевальным флешмобом

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 5 июня, Томский государственный архитектурно-строительный университет отметит свой 67-й день рождения.

Как сообщает пресс-служба вуза, в 9.30 у входа в Красный корпус (пл.Соляная, 2) начнёт работать творческая площадка. Зрителей ожидают — выступление от сборной по аэробике вуза, танцевальный флэшмоб от активистов профсоюзной организации, а также номера от артистов университетского клуба. На протяжении всего мероприятия будут проходить конкурсы со зрителями.

В холле первого этажа состоится викторина от волонтёрского движения «Выход». У гостей ТГАСУ будет возможность познакомиться с работами участников студенческого фотоконкурса «#студ_life». Буфет «Скатерть-самобранка» приготовит для гостей праздничную продукцию. На протяжении десяти лет неотъемлемой частью мероприятия является автопробег.

«Идея создать акцию автопробега появилась спонтанно, однако довольно быстро полюбилась нашему университету, — отметил организатор акции, заместитель декана механико-технологического факультета ТГАСУ Нурмагамед Иманалиев», — Главная цель пробега: познакомить абитуриентов с вузом и факультетами.

Акция стремительно набирает популярность. Если в самом начале реализации проекта в нем принимали участие 6-7 машин, то в этом году заявлено порядка 20 автомобилей. Участники — студенты МТФ ТГАСУ — проедут на личных авто с флагами университета по главным улицам Томска.

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