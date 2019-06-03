В Томске представитель ТСЖ помог арестовать авто бывшего бухгалтера

3 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы арестовали машину должницы при помощи жителей и ТСЖ, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томичка, работая в должности бухгалтера-кассира одного из ТСЖ, на протяжении пяти лет присваивала коммунальные платежи населения. В итоге сумма похищенных таким образом средств составила около 4 млн. рублей. Суд приговорил гражданку к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна выплатить ТСЖ присвоенную сумму.

В числе мер принудительного исполнения судебный пристав потребовала предоставить для ареста легковой автомобиль Renault Fluence 2010 г.в., но гражданка не исполнила требование, в результате чего была оштрафована. Затем женщина обратилась в суд за рассрочкой платежа, но после удовлетворения ее заявления так и не стала платить по счетам.

Судебный пристав неоднократно выезжала на адрес проживания женщины, которая живет в том же районе, где находится ТСЖ. Однако ни разу застать машину во дворе дома не удавалось. Сотрудник отдела предложила оказать содействие в поисках взыскателю: проинформировать ее, когда машина появится во дворе. В итоге через несколько дней представитель ТСЖ сообщил, что автомобиль находится под окном должницы. Незамедлительно пристав выехала на адрес и наложила на машину арест, после чего иномарка была доставлена на специализированную стоянку УФССП. После проведения оценки имущество будет передано на реализацию.

Приставы арестовали машину с помощью ТСЖ и жителей, которых обманула должницаПрисвоив деньги жителей многоквартирного дома, гражданка в результате лишилась автомобиля.

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