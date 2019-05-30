Томский губернатор потребовал расселить людей из аварийного жилья раньше сроков нацпроекта

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает необходимым опередить сроки реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения жителей аварийных домов, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«По проекту „Жилье и городская среда“ мы должны увеличить объем нового жилищного строительства и ликвидировать аварийное жилье. Для этого за шесть лет предстоит переселить из трущоб почти 7 тыс. жителей области. Я ставлю задачу сделать это быстрее и переселить людей из опасного жилья раньше, чем это предполагают сроки в национальном проекте. И у нас есть варианты, которые мы дорабатываем со строительным комплексом», — сказал Жвачкин, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательной думой Томской области в четверг.

По его словам, регион будет развивать новые форматы жилья, качество городской среды и сделает ставку на крупные инвестпроекты: микрорайоны «Южные ворота», «Северный парк», «Радонежский», инвестиции в которые превысили уже 20 млрд руб.

Он добавил, что нацпроект предполагает и дальнейшее благоустройство общественных пространств во всех городах и районах региона — уже 2019 году таких благоустроенных обновленных территорий должно быть 64.

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