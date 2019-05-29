До конца года на западной окраине Томска планируют завершить строительство микрорайона

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

ООО «Группа компаний «Карьероуправление» в 2019 году завершит строительство микрорайона «Северный парк» с общей площадью жилья 180 тыс. кв. метров в деревне Кисловка (Томский район), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу «Карьероуправления» Екатерину Собканюк.

«Здесь введено более 120 тыс. кв. метров жилья, плюс — около 10-15 тыс. кв. метров нежилых помещений. В 2019 году завершим строительство, на 2020 год останется благоустройство — парки, озеленение», — сказала глава компании.

Она напомнила, что рядом с «Северным парком» на левом берегу реки Томь предполагается строительство еще двух микрорайонов — Центрального и Южного.

«Освоение Северного заняло у нас три года, это срок самого строительства. Я полагаю, что через три года мы должны встретиться в Центральном и обсуждать развитие Южной площадки», — сказала Собканюк.

При этом агентству «Интерфакс-Сибирь» она уточнила, что строительство второго микрорайона компания планирует начать в 2020 году.

«Центральный мы пока только проектируем. Предполагаем, что в 2020 году должны зайти (на стройплощадку — прим.ред.)», — сказала Собканюк.

Ранее сообщалось, что ГК «Карьероуправление» планирует вложить до 25 млрд рублей в строительство микрорайонов «Центральный парк» и «Южный парк». Вместе с микрорайоном «Северный парк» общая площадь трех микрорайонов, как ожидается, составит 500 тыс. кв. метров.

ООО «Группа компаний «Карьероуправление» — «дочка» ЗАО «Карьероуправление», занимается строительством жилья.

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