Томским предпенсионерам расскажут бесплатном обучении

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Консультационный пункт центра занятости по вопросам обучения граждан предпенсионного возраста с участием работодателей будет работать 30 мая с 11:00 до 13:00 в томском РК «Факел» (ул. Красноармейская, 120).

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения, в работе площадки примут участие следующие работодатели: ГК «Лама», ГК «Стройся», ООО «Стройпарк», шесть частных охранный предприятий. Эти предприятия готовы гарантировано трудоустроить людей старшего поколения, прошедших переобучение по востребованным профессиям.

Напомним, в 2019 году служба занятости начала обучать граждан предпенсионного возраста. Обучение в Томской области проходят уже 28 человек. Предпенсионеры из разных районов области осваивают следующие профессии: бухгалтер, товаровед, электромонтер, токарь, охранник, специалист по закупкам, специалист по охране труда и другие.

Дополнительную информацию по обучения граждан предпенсионного возраста можно получить по номеру: 8 (800) 200-12-02.

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