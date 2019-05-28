Служба занятости предложит подросткам работу на лето

28 мая 2019 / Томский Обзор

Торжественное открытие «Трудового лета – 2019» пройдет в районах Томской области с 29 мая по 4 июня, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

В рамках открытия трудового лета в районах области для детей проведут профориентационные квесты, интеллектуально-развлекательные игры, концерты, конкурсы.

Летом планируется трудоустроить порядка 5 000 подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете.

Работодатели предложат подросткам благоустройство территорий, озеленение зон отдыха, подсобные работы, работу помощниками вожатых и курьерами. При приеме на работу подростков познакомят с техникой безопасности и должностными обязанностями, закрепят за ними наставников. Школьников Томской области в 2019 году возьмут на работу организации здравоохранения – на настоящий момент для подростков организовано 90 рабочих мест.

Кроме зарплаты трудоустроенные подростки получат материальную поддержку от службы занятости: в южных районах – 2210 рублей в месяц, в северных - 2550 рублей.

Среди партнеров службы занятости по «Трудовому лету – 2019»: ООО «НПП «Томская электронная компания», ППП ООО «Томскнефтехим», ООО «УК «Жилсервис ТДСК», ООО «Компания «Эскимос», ОАО «Манотомь», УК «Каштачная», ОАО «ТЭМЗ», ООО Кировский Массив», ООО «Сибирская электротехническая компания», ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», ОГАУЗ «МСЧ «Строитель», ОГАУЗ «Городская больница №2», ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», ООО «Электросети», МБУ «Комбинат школьного питания», ООО «Чулымлес», ООО «Стрежевойтеплоэнергоснабжение», АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Интеллект» и др.

В Томске открытие трудового лета пройдет 29 мая в 12.00 во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17). В мероприятии примут участие школьники, желающие поработать в летние каникулы, и представители работодателей.

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