Томичи могут узнать о состоянии своих счетов в Пенсионном фонде на портале «Госуслуги»

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

С начала 2019 года одним из самых востребованных запросов томичей и жителей области на портале «Госуслуги» стала информация о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Узнать информацию о размере своих пенсионных накоплений через портал «Госуслуги» можно в онлайн режиме в любое время суток», — подчеркнул начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области Андрей Максименко.

Жители региона через единую точку входа на портале «Госуслуги» могут оформить необходимые документы и записаться на прием в государственные организации.

На сегодняшний день каждый четвертый житель области старше 14 лет обращается на портал «Госуслуги».

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