Томичи могут узнать о состоянии своих счетов в Пенсионном фонде на портале «Госуслуги»
27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
С начала 2019 года одним из самых востребованных запросов томичей и жителей области на портале «Госуслуги» стала информация о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Узнать информацию о размере своих пенсионных накоплений через портал «Госуслуги» можно в онлайн режиме в любое время суток», — подчеркнул начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области Андрей Максименко.
Жители региона через единую точку входа на портале «Госуслуги» могут оформить необходимые документы и записаться на прием в государственные организации.
На сегодняшний день каждый четвертый житель области старше 14 лет обращается на портал «Госуслуги».
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