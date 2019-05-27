Руководителя томского филиала одной из авиакомпаний подозревают в растрате

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томский линейный отдел МВД по материалам регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело о растрате в отношении руководителя одного из авиапредприятий Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу (СФО) в понедельник.

Руководитель филиала авиапредприятия, находящегося в северном районе Томской области, назначил в штат сотрудницу, фактически там не проживающую.

«Женщина, проживая в Томске, свои обязанности исполняла дистанционно, но получала денежную надбавку и имела возможность воспользоваться дополнительными социальными гарантиями. Сумма ущерба составила 450 тыс. руб.», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрат в крупном размере).

Это не первое уголовное дело о незаконном начислении «северных» надбавок в данной авиакомпании. Так, ранее транспортная полиция заподозрила руководителя филиала авиакомпании в том, что он фиктивно устроил на работу своего сына, который фактически рабочее место не посещал. Ущерб составил 4 млн руб.

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