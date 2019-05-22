Томичи смогут пообщаться с главврачами на ярмарке вакансий для медучреждений региона

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В четверг, 23 мая, с 11.00 до 13.00 в РК «Fакел» (ул. Красноармейская, 120) пройдет областная ярмарка вакансий в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения, около 60 медучреждений Томской области предложат соискателям порядка 500 вакансий.

На консультационной площадке службы занятости посетители смогут получить юридические консультации, ответы на вопросы в сфере трудового законодательства и закона о занятости, узнать о программах переезда и переселения, профессиональном обучении. Карьерные консультанты помогут соискателям составить профессиональное резюме .

Участников ярмарки пригласят на мастер-класс «Я и моя новая команда», где расскажут о приемах эффективного взаимодействия с коллегами и возможностях профессиональной самореализации в новом коллективе.

Также на ярмарке вакансий можно будет узнать подробности о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

С вакансиями можно ознакомиться здесь.

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