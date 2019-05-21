Утром в Томске иномарка съехала с дороги, водитель погиб

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 22 мая, в Томске произошло ДТП, в результате которого погиб 56-летний водитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.10 в районе дома по ул.Обруб, 10а. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 794-715 или 794-720, либо в дежурную часть: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: ул. Иркутский тракт,

79, кабинет 404.

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