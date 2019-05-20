В Томске произошел крупный пожар (ФОТО)
20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня днем, 20 мая, в пос.2-й ЛПК загорелись пиломатериалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании штабеля и опилок поступило в 15.25.
«Работают силы по повышенному 4 номеру сложности», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отмечают, что предварительная площадь горения составляет 2 000 кв.метров.
Пострадавших нет. На месте работают 63 человека и 24 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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