В Томске произошел крупный пожар (ФОТО)

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 20 мая, в пос.2-й ЛПК загорелись пиломатериалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании штабеля и опилок поступило в 15.25.

«Работают силы по повышенному 4 номеру сложности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что предварительная площадь горения составляет 2 000 кв.метров.

Пострадавших нет. На месте работают 63 человека и 24 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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