Томичи смогут купить необычные сорта картофеля и пообщаться с селекционерами

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: АО "ТомскАгроИнвест"

В пятницу и субботу, 24 и 25 мая, на Томском областном рынке пройдет расширенная торговля рассадой и плодовыми культурами, в которой примут участие представители более 10 районов региона, сообщают организаторы.

В эти дни большой выбор саженцев плодовых деревьев и кустарников, хвойных, лиственных и экзотических растений, многолетних цветов представят известные питомники — опорный пункт северного садоводства «Бакчарский» (Томская область), ООО АПФ «Розы Сибири» (Г. Новосибирск) и Группа компаний озеленения, овощеводства и цветоводства Томска.

На площади перед зданием рынка можно будет приобрести необычные сорта семенного картофеля Нарымской селекции (Саровский, Памяти Рогачева, Солнечный), которые устойчивы к болезням, дольше хранятся и имеют ранний срок созревания. Так же, здесь будут продавать рассаду плодовых и ягодных культур, декоративных цветов, инвентарь для сада и огорода, продукцию народного промысла.

Организаторы отмечают, что в рамках акции томичи также смогут пообщаться с селекционерами, фермерами и любителями садоводства.

Начало торговли в 9.00.

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