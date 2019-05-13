В конце июня в Томске вновь пройдет забег «Стальной характер»

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2019 // Фото: Steelcharacter.ru

Экстремальный забег «Стальной характер» вновь пройдет в Томске 29 июня на лыжной базе «Кедр» ( ул. Высоцкого, 7), сообщают организаторы.

На этот раз для участников подготовлены две уникальные трассы протяжённостью 5 и 8 км (в прошлом году была только пятикилометровая). На пути бегунов встретят более двадцати разнообразных препятствий. Каждый участник забега сможет выбрать удобный формат участия: командный, либо индивидуальный. Все финишировавшие бегуны получат медали.

«Цель каждого участника – прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом. Создание командного духа и поддержки между незнакомыми людьми - вот те ценности, которые мы вкладываем в этот проект», - рассказывают организаторы.

Впервые забег проходил в Томске в прошлом году. Тогда участники преодолели более 20 необычных препятствий, в том числе ванны с ледяной водой и грязью, колючую проволоку и скользкий батут.

В прошлом году состоялось 12 забегов в 9 городах, где в общей сложности приняли участие почти 20 тысяч человек. В этом году забеги пройдут в 16 городах.

Подать заявку на участие можно здесь.

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