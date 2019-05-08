Томичи вышли на пикет в защиту городского зодчества

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

Вчера, 7 мая, в Почтамтском сквере томские общественники провели пикет в поддержку сохранения культурного наследия Томска.

— В данные минуты в Белом доме идет градостроительный совет, и это очень важное мероприятие для будущего исторического Томска — область примет решение по проекту границ исторического поселения, который отошлют в Москву, и который представят на суд президента 31 мая. И у нас есть информация, что количество охраняемых законом памятников наша власть решила сократить с 1864 до 1084 объектов. С этим и связан наш пикет, — объясняет организатор мероприятия Елена Макарова.

В пикете приняло участие около 25 человек.

— Я живу в Северске, но Томск - мой город юности, мне небезразлично, что здесь творится, поэтому сюда и приехал, — рассказывает Александр Голубев, — те дома, что составляют историю, открытку Томска, надо пробовать сохранить. Томск и область может заработать на своей архитектурной уникальности, сейчас уникальность снесут, ну и на чём держаться?

Томская молодёжь также не осталась в стороне.

- Я в 2016 году закончила университет по специальности "переводчик", и когда решала, куда мне идти дальше, то поняла, что мне не нужно никуда пытаться вырваться отсюда. Я сама живу в деревянном доме, и вот она моя работа; не то что рядышком, я в ней живу. Во-первых - это сохранение великого наследия, во-вторых - рассказ о нем иностранным туристам и томичам, — объясняет Элина Михальцова, частный гид по Томску и представитель движения «Культурный патруль».

Как уже известно, проект границ исторического поселения принят: 9 членов Градсовета проголосовали «за», 3 воздержались.

- Мы со своей стороны внесли предложение о добавлении в предмет охраны 386 объектов, которые должны быть сохранены, первый такой пример - здание магазина «Искра». В ближайшие дни будут еще рассматривать предложения от участников, но проект уже принят и точно будет отправлен, — рассказала подошедшая на пикет из зала градсовета председатель ВООПИиК Мария Бокова.

Текст, фото: Ульяна Сидорова

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