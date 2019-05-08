Сегодня в Томске ограничат движение в пер.Спортивном

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Сегодня, 8 мая, во второй половине дня будет прекращено движение транспорта в пер. Спортивном, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 15.00 до 18.00. В это время здесь будут наносить горизонтальную дорожную разметку.

Работы будут выполнены поэтапно: от ул. Гагарина до пр. Ленина и от ул. Советская до ул. Гагарина.

Администрация города обращает внимание томичей на запрет левого поворота с ул. Советской на период проведения работ и просит заранее выбирать для движения другие пути.

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