Бывший директор банкротящегося томского кирпичного завода выплатит сумму в 3,8 тыс. раз меньше требований управляющего

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области определил взыскать с бывшего директора ООО «Копыловский кирпич» (завод в Томской области) и сына томского депутата Максима Звонарева 206,5 тыс. рублей в качестве субсидиарной ответственности, что в 3,787 тыс. раз меньше, чем просил конкурсный управляющий.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой определение суда, конкурсный управляющий Алексей Семигук просил привлечь Максима Звонарева к субсидиарной ответственности и взыскать с него всю сумму требований кредиторов, включенных в реестр требований, — 782,074 млн рублей. Алексей Семигук настаивал на том, что бывший директор завода не передал ему отраженную в бухотчетности готовую продукцию на 90,7 млн рублей; заключил мнимые сделки по передаче здания завода стоимостью 1,403 млрд рублей одной из материнских компаний — ООО «СибирьЛизингКом» — в обмен на неликвидные векселя (при этом арендуя его по завышенной стоимости); не обратился в суд с заявлением о банкротстве завода, в результате чего размер обязательств должника необоснованно увеличился.

Максим Звонарев опроверг эти доводы, представив доказательства: бухотчетность была составлена с ошибкой, передача здания в обмен на векселя не нанесла компании ущерба, а в суд с заявлением о банкротстве бывший директор не обращался, поскольку материнская компания перечисляла средства на погашение долгов. При этом инвестором являлся МДМ банк, который настаивал на продолжении деятельности «Копыловского кирпича» и заявлял о готовности финансировать возникающие расходы.

Деятельность завода стала убыточной с 2014 года, в октябре 2015 года «СибирьЛизингКом» принял решение закрыть его и перевести активы под собственное управление. Однако справиться с долгами завода целиком компания не смогла — допустила просрочку и уменьшение выплат, ссылаясь на наличие финансовых трудностей у финансирующего проект банка.

В связи с этим суд пришел к выводу, что Максима Звонарева необходимо привлечь к субсидиарной ответственности, но не за все действия, а лишь за то, что он не подал заявление о банкротстве завода в марте 2016 года.

«Привлечь Максима Звонарева к субсидиарной ответственности и взыскать с него в конкурсную массу ООО „Копыловский кирпич“ 206,5 тыс. рублей», — резюмировал суд.

Как сообщалось, в феврале 2017 года Арбитражный суд Томской области ввел в ООО «Копыловский кирпич» конкурсное производство, затем оно неоднократно продлялось. Ранее завод входил в томскую ГК «Газ Химстрой Инвест», в отношении входящих в группу предприятий неоднократно подавались иски о банкротстве и взыскании долгов, часть дел завершена ликвидацией компаний. Головная компания — ОАО «ФСК «Газ Химстрой Инвест» — 11 раз выступала ответчиком по делу о банкротстве, однако в настоящее время активных дел нет. «Газ Химстрой Инвест» на 74,5% принадлежит депутату законодательной думы Томской области Сергею Звонареву, отцу Максима Звонарева.

В настоящее время владельцем завода, который теперь входит в комплекс «Копыловская керамика», является «СибирьЛизингКом». По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «СибирьЛизингКом» через ряд юрлиц на 85% принадлежит банку «Траст», еще на 15% — Юлии Звонаревой. «Копыловская керамика» занимается добычей глины и песка, производством кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной глины. Мощность производственного комплекса составляет 85 млн кирпичей в год.

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