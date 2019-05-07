С начала мая в Томске устранили более 1 000 кв.метров дефектов дорог

7 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В праздничные и выходные дни, когда позволяли погодные условия, подрядные организации устраняли с помощью отбойных молотков локальные дефекты на 12 улицах Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бригады «Спецавтохозяйства» работали на участках улиц Артема, П. Осипенко, Гагарина, Елизаровых, Источная, в пер. Нахановича, по пр. Фрунзе и Ленина, а также на ул. Кулева, Белинского и Пирогова.

Как отметили специалисты комитета дорожной деятельности и благоустройства профильного департамента, службы работают преимущественно в течение светового дня, не доставляя значительного неудобства участникам дорожного движения. Как только в ночное время установится теплая погода, работы будут вестись посменно, в суточном режиме.

Сегодня дорожные службы продолжают восстанавливать дорожное покрытие по ул. Татарская, где накануне изношенное покрытие было снято с 3 тыс. кв. м, начато устройство выравнивающего слоя покрытия, а также устранять дефекты проезжей части по ул. Елизаровых от транспортного кольца в направлении вокзала Томск-I.

В свою очередь в пресс-службе ООО «Томскводоканал» сообщают, что предприятие приступило к благоустроительным работам. За первые праздничные дни мая под асфальтирование подготовлено и сдано подрядчикам 77 раскопок. 31 – уже под асфальтом.

В этом году предприятию предстоит «закрыть» более 400 «зимних» раскопок на дорогах различной категории и в жилых кварталах. В отличие от энергетиков у «Томскводоканала» нет как таковой летней ремонтной кампании. Как аварийные, так и плановые работы по перекладке или капитальному ремонту сетей проводятся круглый год. А потому параллельно с устранением последствий зимних работ, благоустроители будут восстанавливать покрытие и по текущим раскопкам.

Отмечается также, что устранить последствия зимних раскопок предприятие планирует к середине июля. На график может повлиять лишь погода и необходимость повторного асфальтирования. Несмотря на установившееся тепло, грунты еще проморожены - отмечают специалисты. Самые первые участки, попавшие под асфальтирование, могут потребовать корректировки спустя несколько недель.

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