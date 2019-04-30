Томские веганы присоединятся к Первомайской демонстрации

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

Томские веганы и веганки организуют свою колонну на первомайской демонстрации, сообщают организаторы.

«1 мая — это день, когда различные движения и организации выступают за мир и справедливость. Мы разделяем эти ценности и считаем, что путь к миру начинается с уважения всех существ, которые чувствуют боль и не хотят умирать. Как и все люди, мы считаем, что со всеми животными нужно быть справедливыми, что нельзя причинять животным страдания ради удовольствия. Поэтому мы выступаем за веганство», — сообщает одна из организаторов Евгения Гизбрехт.

Сбор колонны начнется в 10.20 на площади Ленина, начало движения — в 11.00.

«Мы приглашаем к участию именно веганов и веганок. Это связано не с тем, что невеганы и невеганки „недостаточно хороши“ (нет), причина в том, что веганский посыл должны нести люди, которые его разделяют на практике. Шествие согласовано, мы называемся „Трудящиеся за права животных“. Профсоюзы пустили нас в свою колонну», — сообщила Евгения Гизбрехт.

Аналогичные веганские колонны в этом году выйдут на улицы девяти городов России (в прошлом году в акции приняли участие три города).

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