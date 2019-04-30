На улицы Томска вышли низкопольные маршрутки

Низкопольные маршрутные автобусы курсируют по улицам Томска в тестовом режиме. Основная часть из 27 автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных горожан, выйдет на улицы города в середине мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне член Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» Андрей Виноградов протестировал, как перевозчики выполняют требования мэра Ивана Кляйна об обеспечении доступной среды в пассажирском транспорте. Он оценил уровень комфорта в салоне маршрутного автобуса № 19 с точки зрения проезда в инвалидном кресле.

По информации перевозчика, сегодня по маршруту № 19 курсируют порядка 30 автобусов, 5 из них приспособлены для перевозки людей на колясках. По требованию пассажира, на остановке водитель опускает нижнюю часть автобуса ниже уровня бордюра и выдвигает аппарель, обеспечивая безбарьерный доступ в автобус. Вся процедура посадки занимает не больше пяти минут и не причиняет неудобства остальным пассажирам. Кроме того, по мнению пассажира с особыми потребностями, новые автобусы едут плавно, что очень удобно для людей.

По словам томича Андрея Виноградова, он пользуется общественным транспортом ежедневно, часто из разных точек города. Раньше он пользовался только низкопольными троллейбусами, теперь он может перемещаться на автобусах. В целом, члены томского отделения ВОИ позитивно оценивают работу городской администрации по модернизации сферы пассажироперевозок.

Также Андрей Виноградов оценил сервис на сайте муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок», позволяющий узнавать на интерактивной карте точное время прибытия транспорта.

Как уже сообщалось, с 2020 года все перевозчики будут работать в условиях нового муниципального контракта, одно из базовых требований которого – кратное увеличение на линии количества автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных горожан.

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