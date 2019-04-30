Через неделю в Томске пройдет традиционное шествие в честь Дня радио

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В следующий вторник, 7 мая, в Томске пройдет ежегодный городской студенческий фестиваль «Радио ВООМ 2019», приуроченный ко Дню радио, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздник начнется в 11.00 минут «Радио ярмаркой», которая пройдет на спортивной площадке студенческого городка ТУСУР (ул. Ф. Лыткина, 8). Здесь пройдет игровая развлекательная программа с мастер-классами для горожан. Работа площадки продлится до 16.00.

В 18.20 праздник продолжится шествием студентов ТУСУРа от общежитий на ул. Ф. Лыткина, 8 - по ул. Нахимова - ул. Советская – ул. Учебная – ул. Вершинина – ул. Нахимова – ул. Ф. Лыткина.

Организаторы мероприятия обращают внимание томичей, на перекрытие данного участка для движения транспорта с 18.00 до 19.30.

В 18.45 состоится кульминация праздника: из окон общежития студенты выбросят старую технику.

Завершится День радио во Дворце Зрелищ и Спорта (ул. Красноармейская, 126) праздничным концертом. В 20.00 томичей поздравит ректор ТУСУРа, затем на сцену выйдут творческие коллективы вуза и приглашенная группа 5sta Family.

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