На томском U-NOVUS будут искать решения для экосистемы поддержки коллективной работы

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На форуме U-NOVUS-2019 в Томске пройдет воркшоп «Нейронет. Разработка решений для экосистемы поддержки коллективной работы (Collective Intelligence Augmentation System)».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на воркшопе команды познакомятся с рынками будущего «Нейронета» (сегмент нейрокоммуникации), технологическими решениями, представят формат партнерского взаимодействия «экосистема» и подготовят технические, методические и продуктовые решения.

«Мы планируем познакомить участников с такими рынками будущего «Нейронета», как поддержка группового взаимодействия и различных форм коллабораций, отвечающая вызовам, стоящим перед бирюзовыми командами и сообществами уже в настоящий момент», — рассказал Тимур Щукин, партнер и директор по научным исследованиям в NakedMindsLab.

Эта тематика состоит из нескольких направлений: поддержка принятия решений на основе психофизиологических данных участников, дополнительной информации о групповой динамике взаимодействия, данных пространства и среды взаимодействия, анализа семантической информации, внедрения различных ассистентов, изменяющих процессы коммуникации, и т.д. Данные захватываются различными техническими решениями и интерпретируются с помощью разных методик.

«Представляется ценным разговор о том, как такая экосистема решений и обмена данными может быть реализована технологически, какие решения и продукты могут быть созданы на ее основе. И как такое взаимодействие партнеров и команд может быть организовано и приносить ценность. Решения могут быть применены в том числе в проектной и организационной деятельности, а также образовательных инновациях», — добавил Тимур Щукин.

Организаторы приглашают участвовать в воркшопе методистов образовательного процесса, психофизиологов и нейробиологов, психологов (научных сотрудников) со специализацией в коммуникации, функциональных состояний, маркетологов профильных рынков. Регистрация.

Участники смогут спроектировать системы разметки коллективной деятельности, запрототипировать и протестировать их при помощи чат-ботов, настройку которых обеспечат организаторы. Навыки программирования не являются обязательными. В завершение воркшопа участники представят экосистему и разместят прототипы на сайте экосистемы.

Форум новых решений U-NOVUS – 2019 пройдет в Томске 15-17 мая под эгидой администрации Томской области при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер форума – «Газпромбанк». Стратегические партнеры форума – «Интер РАО и, «СИБУР Холдинг». Партнеры форума – «Роснано», «Горсети». Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5-100», опорные университеты.

Форум U-NOVUS — это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока (профессионалов, идей, решений) на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа. Часть воркшопов форума посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

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