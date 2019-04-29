Стал известен график отключения горячей воды в Томске

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

На сайте городской администрации опубликован график проведения работ на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Первые отключения запланированы на 13 мая при условии благоприятных погодных условий. По информации департамента городского хозяйства администрации Томска, первые отключения горячей воды произойдут в 75 многоквартирных домах, расположенных по пр. Комсомольский от ул. Никитина до ул. Партизанская и пер. Мариинский, в 5 домах по пр. Мира, 72а, 72/1, 72/2, 74/2, 74/3, теплоснабжение и ГВС которых осуществляется от котельной ООО «Сетевая компания ТДСК», и в многоквартирном доме № 109/1 по ул. 2-ой пос. ЛПК (котельная ООО «Томслесдрев).

Также на сайте по указанной ссылке представлены номера телефонов аварийно-диспетчерских служб и контакты управляющих компаний.

Также информацию о периодах проведения ремонтов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения можно уточнить в администрациях районов.

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