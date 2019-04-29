Томичей приглашают на выставку политической карикатуры

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2019 // Фото: Nkvd.tomsk.ru

В томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр.Ленина, 44) проходит выставка «Дело Бориса Перцева. На злобу политического дня…» известного томского художника, графика-карикатуриста, сообщают организаторы.

«Нынешние Томичи знают Перцева больше как акварелиста. Этой выставкой хотелось бы напомнить, что в период постперестройки он был великим карикатуристом. Мы отобрали только 21 работу художника, хотя их гораздо больше. Но что поделать – все бы не поместились», – сообщает организатор выставки.

Работы автора внесены в Каталог российской карикатуры. Также Перцев участвовал в трех международных конкурсах карикатуры, являлся иллюстратором книг и многих изданий. На основе его шаржей на чиновников и депутатов выходили мультипроекты. Сейчас Перцев преподает в художественной школе и принимает заказы на портреты и шаржи.

Придя в музей, зрители смогут вживую увидеть картины художника столь необычного жанра.

Выставка проходит с 16 апреля по 10 июня. Время работы: вт – сб с 10:00 до 18:00; понедельник и воскресенье – выходной. Стоимость входных билетов можно узнать на сайте музея.

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