В Томской области при пожаре в деревянном доме погибла женщина

22 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера утром, 21 апреля, в селе Красный Яр Кривошеинского района загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул.Кирова поступило в 8.14. Пожар удалось ликвидировать к 8.40. В результате в одной комнате прогорел пол, обгорели стены и мебель, остальные комнаты закоптились. Площадь пожара составила 12 кв.метров.

В комнате пожарные обнаружили тело 51-летней хозяйки квартиры. Причина пожара устанавливается.



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